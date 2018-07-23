رشا مهدي ساخرة: "عايزة أعمل كيكي يا إبراهيم"

استعانت الفنانة رشا مهدي، بصورة للفنانة هند صبري، من فيلم "أحلى الأوقات" لتداعب جمهورها حول الرقصة الشهيرة "بتحدي كيكي".

وغردت "مهدى" من خلال صفحتها الرسمية بموقع التغريدات "تويتر" قائلة: "أنا عايزة أعمل كيكي يا إبراهيم" ، تدور فكرة "تحدي كيكي" حول الهبوط من السيارة أثناء سيرها، ثم الرقص على أنغام أغنية "In My Feelings" للمطرب الأمريكي الشهير "دريك".

والعالم العربي لم يكن بعيدا عن هذه الرقصة العالمية، إذ بدأ نجوم الفن في تصوير الفيديو وهم يرقصون بجانب سياراتهم، ثم ما لبث الجمهور العربي أن قام بتقليدهم لتنتشر الرقصة في البلاد العربية.