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من هي كيكي التي اجتاح اسمها العالم؟

الإثنين 23/يوليه/2018 - 12:10 ص
من هي كيكي التي اجتاح اسمها العالم؟
رقصة كيكي
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الفجر الفني
 

بمجرد إطلاق المطرب العالمي دريك Drake أغنيته بعنوان In My Feelings، والتي يغني في مقطع بها متسائلًا: "?Kiki, Do yo love me"، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الدول الأجنبية والعالمية بتحدي الرقص المُسمى بـ "تحدي كيكي".

العالم العربي لم يكن بعيدا عن هذه الرقصة العالمية، إذ بدأ نجوم الفن في تصوير الفيديو وهم يرقصون بجانب سياراتهم، ثم ما لبث الجمهور العربي أن قام بتقليدهم لتنتشر الرقصة في البلاد العربية.

وشارك التحدي، العديد من المشاهير مثل "الممثل ويل سمث والمغنيه الأمريكيه سيارا وغيرهما".

اعتقد الكثيرون من محبي ومتابعي "دريك" أن دريك يقصد بـ"كيكي" المغنية الكندية التي كان يواعدها سابقاً, كيشياشانتيه, والتي كانت ملهمته في أغنيتي Madonna,Fallen، ولكن وفق مصدر مقرب من دريك، فقد أكد أن"كيكي" الحقيقية هي امرأة تعيش في كاليفورنيا تدعى كيانا باربر، وكانت على علاقه بدريك سابقاً، ومايثبت صحة هذا الكلام, مقطع من آخر الأغنية يناديها بـ "كيه بي" وهما الحرفان الأولان من اسمها، كما أن سيرتها الذاتية على حسابها في موقع التغريدات "تويتر"مكتوب أن اسمها "كيكي".

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