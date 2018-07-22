٢٤٩ مليون دولار صادرات مصر من الصناعات الطبية والدوائية

أعلن المجلس التصديرى للصناعات الطبية والدوائية تحقيق صادرات قطاع الصناعات الطبية زيادة بنسبة ١٦.٣٪، وسجلت ٢٤٩ مليون دولار خلال النصف الأول من ٢٠١٨، مقارنة بـ٢١٤ مليون دولار بنفس الفترة من العام الماضى.





وأطلق المجلس مبادرة لتأسيس شركة لمساعدة الشركات المصدرة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والمفروشات ومواد البناء والصناعات الكيماوية، على الدخول فى السوق الأفريقية لزيادة صادراتهم.





وحدد رأسمال الشركة بـ١٢ مليون جنيه وتضم ٢٦ شركة من الشركات الأعضاء بالمجلس، ومن المستهدف الوصول إلى ٣٠٠ شركة من القطاع الطبى والقطاعات الأخرى، على أن يتم فتح ١٢ فرعا بالشركة خلال ٣ سنوات يقوم كل فرع بخدمة من ٤٠ إلى ٥٠ شركة مصدرة.