روسيا تبتكر طريقة لتشخيص التسمم بالسلاح الكيميائي

ابتكر علماء كلية الكيمياء بجامعة موسكو طريقة سريعة لتحديد المركبات التي يتركها استخدام السموم المحتوية على الفوسفور، وحصلوا على براءة اختراع بهذا الصدد.



وجاء في بيان المكتب الصحفي لجامعة موسكو، أن خبراء التحقيق، وبعد استشارة المركز العلمي لوزارة الدفاع الروسية، سوف يستخدمون هذه الطريقة، في التحقيقات للكشف عن استخدام المواد السامة والأسلحة الكيميائية.



ويقول ميخائيل ستاتكوس، كبير الباحثين في الجامعة، إن "طريقتنا أسرع من طريقة الاستشراب الغازي أو الكروماتوغرافيا الغازية (gas chromatographic) المستخدمة حاليا، لأنها خالية من مرحلة الاشتقاق (تحويل المواد إلى مواد مشابهة تحدد بسهولة). وكل ما نحتاجه لتنفيذ طريقتنا هو مادة ماصة خاصة، تستخدم في المختبرات على نطاق واسع وهي متوفرة في الأسواق ويعطي استخدامها نتائج ممتازة.



وأضاف الباحث قائلا: "تحتوي مركبات الفوسفور العضوية على رابطة فوسفور-كربون، وتستخدم هذه المركبات كمبيدات وعقاقير طبية ومضادات للأكسدة لزيوت المحركات، ولكن بعض هذه المركبات سام، وتؤثر في الجهاز العصبي مسببة الوفاة بعد التعرض لها خلال ساعات.



وتكبح هذه المركبات عند دخولها الجسم الأنزيمات المسؤولة عن انتقال الإشارات العصبية، الأمر الذي يسبب الشلل.



ويمكن أن تدخل هذه السموم إلى الجسم عبر الجلد أو الجهاز الهضمي أو التنفسي، لذلك يصبح تشخيص التعرض لسموم من هذا النوع أمرا حيويا لإنقاذ المصابين بسرعة".

