زاهي حواس: مصر اكتشفت 30% من آثارها فقط حتى الآن



وأشار "حواس"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن مصر الحديثة مقامة على الكثير من الآثار المصرية في الدولة القديمة، مضيفًا أنه سيتحدث مع وزير الآثار على ضرورة أن ينص قانون الآثار الجديد أن يحصل الشخص الذي يعثر على كشف آثري على مبلغ مالي يوازي قيمة الكشف، وذلك كوسيلة لمنع تهريب الآثار.



وأضاف أن كتير من المواطنين عندما يكتشفون آثار تحت منازلهم يكسرونها خوفًا من أن يتم طردهم من منازلهم.



قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إننا اكتشفنا 30% فقط من الآثار المصرية، ومازال هناك 70% من الآثار في باطن الأرض.