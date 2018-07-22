وزير التعليم العالي يكشف أسباب ارتفاع تنسيق الثانوية العامة هذا العام

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أسباب ارتفاع تنسيق الثانوية العامة هذا العام، موضحًا أن التنسيق إنعكاس للإقبال على كليات معينة، وأنه يوجد زيادة في أعداد الطلاب المتقدمين للجامعات هذا العام عن العام الماضي، ويوجد زيادة في أعداد الطلاب الذين حصلوا على درجات مرتفعة.





وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الأحد، أنه يوجد 23 ألف طالب حصلوا على أكثر من 95% في شعبة علمي علوم العام الحالي بزيادة 4 آلاف طالب عن العام الماضي.



