ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

انتحار أول طفل يمني بسبب لعبة "الحوت الأزرق"

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:46 م
انتحار أول طفل يمني بسبب لعبة الحوت الأزرق
طباعة
وكالات
 
كشف موقع يمني أن طفلا يمنيًا، 11 عاما، أقدم على الانتحار بسبب لعبة "الحوت الأزرق".

وبحسب موقع "الشاهد" اليمني، تعد الحادثة "الأولى" التي تُسجل في العاصمة اليمنية صنعاء منذ انتشار اللعبة في البلاد.

وأضاف الموقع نقلا عن شخص قريب من أسرة الطفل أن أهالي الطفل لا يرغبون في الإشارة إلى أن نجلهم انتحر بسبب لعبة الحوت الازرق.

وكانت الآثار المدمرة للعبة الحوت الأزرق، وصلت لأول مرة إلى السعودية، وتسببت اللعبة في وفاة طفل لم يتجاوز الثانية عشر من عمره، وذلك في الأول من يوليو الجاري.

يذكر أن لعبة "الحوت الأزرق" تستهدف الأطفال والمراهقين، وتتكون من مجموعة من التحديات تمتد لـ50 يوما، وفي التحدي النهائي يُطلب من اللاعب قتل نفسه.

وتتألف اللعبة من خمسين مهمة أو تحديا يضعها السمؤول أو ما يعرف بـ" Curator" أمام اللاعبين، ويجب عليهم إتمامها خلال خمسين يوما.
المزيد عن: يمني لعبة الحوت طفل انتحار الأزرق أول
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
x
22:05
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
سان خوسيه إيرثكويكس - الولايات المتحدة الأمريكية
x
23:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
نادي الهلال - السعودية
3
x
17:00
0
نادي رادوملي - سلوفينيا
الإسماعيلي - مصر
1 (10)
x
18:00
1 (11)
النادي الصفاقسي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/22/2018 11:10:02 PM