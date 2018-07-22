خبير حياة برية: "ليس هناك ما يسمى بحقن البيض بالسُم لمكافحة الثعابين"

عقب الدكتور حسام طلبة خبير الحياة البرية، على ظهور الثعابين بمحافظات الدلتا قائلًا: "ظهور الثعابين بهذه الكثافة في هذا التوقيت بسبب موسم التزاوج"، مقدمًا التعازي لأسر ضحايا الثعابين بالدلتا.



وأضاف "طلبة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الأحد أن الثعابين لا تخرج في موسم التزاوج بهذه الكثافة إلا إذا تم هدم أوكارها وتهديدها، ولذلك تذهب لأماكن الزراعة وتتسبب في لدغ المواطنين.



وأشار إلى أنه ليس هناك إجراء صحيح تم اتخاذه إزاء ظهور الثعابين، مضيفًا: "ليس هناك ما يسمى بحقن البيض بالسُم لمكافحة الثعابين"، مؤكدا أنه لا بد من اصطياد عدد كبير منها لعمل موازنة بيئية.



وتابع: "الكوبرا المصرية هى التي لدغت المواطنين، وتقتل الإنسان من ثلث ساعة إلى ساعتين حسب انفعال الشخص وهى من أشهر الثعابين السامة على مستوى العالم، ودرجة خطورتها الرابعة على مستوى الثعابين عالميا".



وأعلن ديوان عام محافظة المنوفية وفاة اثنين حتى الآن وإصابة مواطن آخر بسبب ظهور الثعابين.

