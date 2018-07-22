أبرز وأهم أخبار اليوم الأحد 22/7/2018 في محافظة القليوبية

شهدت محافظة القليوبية اليوم الأحد، مجموعة من الأحداث الهامة أبرزها حيث شهد طريق "القاهرة _ الاسكندرية " الزراعي شلل مروري اثر انقلاب سيارة ميكروباص مما اسفر عن اصابة ٤ اشخاص.





كما قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة بحبس عامل وربة منزل بالسجن المشدد 15 عاما والزمتهما بالمصاريف لقيامهما بإحتجاز ربة منزل بشبين القناطر وتصويرها عارية وإكراهها علي توقيع عقد زواج عرفي من المتهم الاول وإيصالات أمانة وتهديدها بنشر صورها علي مواقع التواصل الإجتماعي والتحصل منها علي مبالغ مالية نظير عدم نشر تلك الصور.







