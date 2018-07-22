أبرز وأهم أخبار اليوم الأحد 22/7/2018 في محافظة القليوبية
الأحد 22/يوليه/2018 - 10:36 م
محمد نبيل
شهدت محافظة القليوبية اليوم الأحد، مجموعة من الأحداث الهامة أبرزها حيث شهد طريق "القاهرة _ الاسكندرية " الزراعي شلل مروري اثر انقلاب سيارة ميكروباص مما اسفر عن اصابة ٤ اشخاص.
كما قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة بحبس عامل وربة منزل بالسجن المشدد 15 عاما والزمتهما بالمصاريف لقيامهما بإحتجاز ربة منزل بشبين القناطر وتصويرها عارية وإكراهها علي توقيع عقد زواج عرفي من المتهم الاول وإيصالات أمانة وتهديدها بنشر صورها علي مواقع التواصل الإجتماعي والتحصل منها علي مبالغ مالية نظير عدم نشر تلك الصور.
وأمرت المستشار أماني الرافعي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس قسم شئون الطلبة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية للمحاكمة العاجلة،وذلك لما نسب إليه من التلاعب والتزوير في بيانات النجاح لأربعة طلاب في امتحانات شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة واستخراج تلك البيانات المزورة عن دور أول لعام 2015 والمنسوب صدورها لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.