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متحدث "المترو" يكشف حقيقة رفع أسعار التذاكر مجددًا

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:35 م
متحدث المترو يكشف حقيقة رفع أسعار التذاكر مجددًا
أحمد عبد الهادي
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رقية جمال
 
كشف أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الإنفاق، حقيقة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق مجددًا، مؤكدًا أن الحديث عن ذلك شائعة.

وأوضح "عبد الهادي"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، أنه ليس هناك نية لرفع تذاكر مترو الأنفاق في الوقت الحالي.

وتابع، أن المترو يعتبر أرخص وسيلة انتقال داخل القاهرة الكبرى حتى بعد الزيادة الأخيرة.
المزيد عن: المترو التوك شو اخبار مصر أحمد عبد الهادي
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