متحدث "المترو" يكشف حقيقة رفع أسعار التذاكر مجددًا

كشف أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الإنفاق، حقيقة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق مجددًا، مؤكدًا أن الحديث عن ذلك شائعة.



وأوضح "عبد الهادي"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، أنه ليس هناك نية لرفع تذاكر مترو الأنفاق في الوقت الحالي.



وتابع، أن المترو يعتبر أرخص وسيلة انتقال داخل القاهرة الكبرى حتى بعد الزيادة الأخيرة.

