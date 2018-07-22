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محمود العسيلي يطرح أغنية "حلم بعيد" على "يوتيوب" (فيديو)

الأحد 22/يوليه/2018 - 09:29 م
محمود العسيلي يطرح أغنية حلم بعيد على يوتيوب (فيديو)
محمود العسيلي
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محمد النجدي
 

طرح الفنان محمود العسيلي، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" أغنية "حلم بعيد"، والتي لاقت العديد من ردود الأفعال الإيجابية بعد ساعات من طرحها.

 

يُذكر أن أغنية "حلم بعيد" من كلمات أميرة طعيمة، وإخراج اللبناني إبراهيم حدرج، الذي تعاون معه في أكثر من عمل أبرزها "مش مضمون".

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