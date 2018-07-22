ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ليبرمان: ليس بإمكان إسرائيل تغيير حركة حماس بغزة

الأحد 22/يوليه/2018 - 09:29 م
ليبرمان: ليس بإمكان إسرائيل تغيير حركة حماس بغزة
طباعة
وكالات
 
قال أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، مساء اليوم، إنه ليس بإمكان إسرائيل تغيير حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف "ليبرمان"، في جلسة مغلقة مع سكان مستوطنة سديروت القريبة من قطاع غزة، "لسنا في وضع يسمح بتغيير حركة حماس".

وكتبت القناة العاشرة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم، الأحد، أن ليبرمان صرح في جلسة مغلقة لسكان سديروت، أول أمس، الجمعة، أنه ليس بقدرة إسرائيل تغيير حماس، وهي الجلسة التي اتهم فيها وزير الدفاع، حماس بمحاولة جر الجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية كبيرة، ربما تفوق الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والمسماه بـ" الجرف الصماد"، يوليو 2014.

وسبق وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، الجمعة الماضية، أن ليبرمان اجتمع بسكان سديروت وشاركهم الحوار واستمع إليهم، في محاولة لطمأنتهم من المواجهة المحتملة مع حماس بغزة.
المزيد عن: وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان غزة حماس اسرائيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
x
22:05
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
سان خوسيه إيرثكويكس - الولايات المتحدة الأمريكية
x
23:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
نادي الهلال - السعودية
3
x
17:00
0
نادي رادوملي - سلوفينيا
الإسماعيلي - مصر
1 (10)
x
18:00
1 (11)
النادي الصفاقسي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/22/2018 9:40:06 PM