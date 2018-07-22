ليبرمان: ليس بإمكان إسرائيل تغيير حركة حماس بغزة

قال أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، مساء اليوم، إنه ليس بإمكان إسرائيل تغيير حركة حماس في قطاع غزة.



وأضاف "ليبرمان"، في جلسة مغلقة مع سكان مستوطنة سديروت القريبة من قطاع غزة، "لسنا في وضع يسمح بتغيير حركة حماس".



وكتبت القناة العاشرة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم، الأحد، أن ليبرمان صرح في جلسة مغلقة لسكان سديروت، أول أمس، الجمعة، أنه ليس بقدرة إسرائيل تغيير حماس، وهي الجلسة التي اتهم فيها وزير الدفاع، حماس بمحاولة جر الجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية كبيرة، ربما تفوق الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والمسماه بـ" الجرف الصماد"، يوليو 2014.



وسبق وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، الجمعة الماضية، أن ليبرمان اجتمع بسكان سديروت وشاركهم الحوار واستمع إليهم، في محاولة لطمأنتهم من المواجهة المحتملة مع حماس بغزة.

