عاجل.. أخبار السعودية اليوم | إعلان بموقع هندي يثير غصب مهندسين المملكة العاطلين

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أثار إعلان للتوظيف بموقع "لينكد إن" الشهير، الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بين المهندسين السعوديين العاطلين والباحثين عن عمل.



وكان شخص "هندي الجنسية"، قد أعلن عن توفر وظائف لمهندسين للعمل في شركة نفط وغاز سعودية، موضحًا بأن المقابلة الشخصية للتوظيف ستكون في مدينة "تشيناي" الهندية فقط خلال شهر أغسطس القادم.



وجاء هذا الإعلان في ظل وجود الآلاف من المهندسين السعوديين الباحثين عن العمل، وتوجيهات وزارة العمل بعدم استقدام أي أجانب في حال وجود سعوديين بإمكانهم شغل الوظائف المتاحة.

