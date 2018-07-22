"بومبيو" يطالب إيران بوقف دعمها للإرهاب واضطهادها الأقليات الدينية





أفادت وسائل إعلامية أمريكية، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيطالب الحكومة الإيرانية بوقف دعمها للإرهاب، ووضع حد لاضطهاد الأقليات الدينية، ومكافحة الفساد في خطاب يُنتظر أن يلقيه، اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي.ومن المقرر أن يدلي بومبيو بخطابه بعنوان "دعم أصوات إيرانية"، في السادسة مساء اليوم الأحد، في مؤسسة ومكتبة رونالد ريجان في "سيمي فالي"، بولاية كاليفورنيا.وصرح مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية للصحفيين الأسبوع الجاري، بأنه مع التركيز على الذكرى الأربعين لتنصيب حكومة إيران الثورية في فبراير 2019، وسيصف الخطاب "الإرهاب الذي ارتكبوه في المنطقة، والقمع الوحشي في الداخل".وأضاف المسؤول: "سيكشف بعض فساد النظام، وسيسلط الضوء على الاضطهاد الديني".ومن المقرر أن يلتقي بومبيو، العضو السابق في الكونجرس، والذي قاد وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"، قبل أن يصبح وزيرًا للخارجية في إدارة دونالد ترامب في أبريل الماضي، قادة الجالية الإيرانية الأمريكية، التي تتمركز جنوبي كاليفورنيا بعد إلقاء الخطاب.وأعلن بومبيو، عن سياسة أمريكية جديدة ضد إيران في مايو، بعد أن ألغى ترامب مشاركة الولايات المتحدة في اتفاق نووي دولي مع طهران، واستأنف العقوبات الاقتصادية الأمريكية، التي لا تزال قيد التنفيذ.وقال المسؤول الكبير، الذي تحدث شريطة حجب هويته، إن بومبيو "سيدعم المطالب المشروعة للشعب الايراني خاصة مطالبهم الاقتصادية من أجل حياة أفضل".وتابع المسؤول، قائلًا: إن "مطالبة إيران بأن تتصرف كنظام عادي لا يشكل بديلًا عن تغيير النظام، نحن نسعى إلى تغيير سلوك النظام".