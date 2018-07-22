الحلبي: الكشف على الطلاب المتقدمين للكليات العسكرية حيادي للغاية



قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن العمل في القوات المسلحة رسالة وليس وظيفة، لافتًا إلى أن التهديدات التي تعرضت لها مصر عبر التاريخ أدى لتأهيل ضباط القوات المسلحة بشكل محترف سواء في الإعداد الوجداني أو النفسي أو النظري أو العملي أو البدني.



وأضاف "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الأحد، أن الإعداد النفسي لا ينتهي بتخرج الطالب من الكلية العسكرية، ولكنه يستمر طيلة خدمة المقاتل في القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن حجم التدريبات المشتركة العسكرية بين مصر والدول الأجنبية كبير للغاية، وهذا يرجع إلى أن الجيش المصري يستطيع العمل بطرق غير تقليدية بشكل مستمر، وهذا واضح في مواجهة الإرهاب في سيناء.



ولفت إلى أن الكشف على الطلاب المتقديمن للكليات العسكرية يكون بشكل دقيق جدًا وحيادية للغاية، خاصة أن هذا الطالب سيكون مقاتل وسيتحمل الكثير من المسؤلية في المستقبل.





