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تعرف علي موعد مباراة النصر القادمة في معسكر سويسرا

الأحد 22/يوليه/2018 - 07:33 م
تعرف علي موعد مباراة النصر القادمة في معسكر سويسرا
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أحمد عصام
 

يلتقي نادي النصر السعودي، ضد منافسه نادي تروا الفرنسي، يوم الثلاثاء 24 يوليو في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات استعدادات للموسم الكروي الجديد.


ويخوض الفريق السعودي معسكر في سويسرا، وسوف يلعب 3 مباريات ودية خلال ذلك المعسكر الاستعدادي للفريق، تحت قيادة كارينيو مدرب الفريق.


وتحتضن مدينة زيوريخ السويسرية هذا اللقاء، ويلعب نادي النصر مباراتين وديتين بعد هذا اللقاء، ضد نادي جالطة سراي التركي يوم السبت 28 يوليو في مدينة لوزان.


ويواجه نادي النصر في اخر ودياته بالمعسكر السويسري، نادي بانثنايكس اليوناندي في مدينة لوزان يوم السبت 4 أغسطس القادم.

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