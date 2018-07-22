تعرف علي موعد مباراة النصر القادمة في معسكر سويسرا

يلتقي نادي النصر السعودي، ضد منافسه نادي تروا الفرنسي، يوم الثلاثاء 24 يوليو في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات استعدادات للموسم الكروي الجديد.





ويخوض الفريق السعودي معسكر في سويسرا، وسوف يلعب 3 مباريات ودية خلال ذلك المعسكر الاستعدادي للفريق، تحت قيادة كارينيو مدرب الفريق.



