تشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب عطل مصعد كلية "صيدلة طنطا"

قال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، إنه أصدر تعليماته بتشكيل لجنة من كلية الهندسة بالاتفاق مع عميد كلية الصيدلة، تشمل المستشار الهندسي لرئيس الجامعة ومدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة؛ للوقوف على أسباب العطل المفاجىء الذى حدث أمس فى أسانسير كلية الصيدلية، واتخاذ ما تراه اللجنة من إجراءات وتحديد المسئولين عن وقوع العطل المفاجىء، مؤكدًا حرص الجامعة على متابعة جميع المصاعد الموجودة بالكليات حرصًا علي سلامة الطلاب وجميع العاملين بها.



وأضاف رئيس الجامعة أن أعمال صيانة المصاعد تتم بصفة دورية ومتعاقد مع شركات صيانة لمتابعتها شهريا بزيارات متتالية، مؤكدا أنه يتم متابعة الاعطال المفاجئة وإذا لم تتم الصيانة يتم توقيع عقوبات على شركات الصيانة.



يذكر أنه تعرض أمس أحد المصاعد الكهربائية، بكلية الصيدلة بجامعة طنطا لعطل مفاجئ نتيجة للحمولة الزائدة عن العدد المسموح به وكان موجود به 5 طلاب، ونظرا لتوافر وسائل الأمان بالمصعد هبط بموجب فرملة الأمن (البراشوت) ببطء شديد الى أقرب دور حسب برنامج الأمان المعد مسبقًا للمصعد لتفتح أبوابه ويخرج منها الطلاب بسلام دون حدوث أيه اصابات على الاطلاق.