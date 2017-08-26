مكتب سري الدين: استئناف القاهرة تقر بصحة انتخابات اتحاد السلة المصري برئاسة أبو فريخة

أعلن مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونيه والممثل القانوني للاتحاد المصري لكرة السلة عن اعلان محكمة استئناف القاهرة منذ ساعات عن حكمها ببطلان قرار التحكيم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ضد الاتحاد المصري لكرة السلة والخاص بالغاء اعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد التي اجريت بتاريخ 26 أغسطس 2017 .





وهو الحكم الذي انهي نزاع استمر في القضاء لمده 7 أشهر واقر بصحه الاجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لاتحاد كره السله برئاسه الدكتور مجدي ابو فريخه وبقاء المجلس في منصبة.مكتب سري الدين: استئناف القاهره تقر بصحة انتخابات اتحاد السله المصري برئاسه ابو فريخه.