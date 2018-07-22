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أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول.. تعرفي عليها!

الأحد 22/يوليه/2018 - 04:56 م
أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول.. تعرفي عليها!
أرشيفية
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أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول سوف نستعرضها في هذا الموضوع، خاصة أن الكوليسترول وتجمعه في الدم أو في الشرايين ناتج عن نظام غذائي سيء، يعتمد على الدهون و الكربوهيدرات و السكريات، ولذلك فإن إتباع نظام غذائي سليم يعالج إرتفاع الكوليسترول.

أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول:
الشوفان: 
يمنع امتصاص الكوليسترول من قبل الدم.

الأسماك الدهنية: 
مثل السلمون والتونة والمكاريل والسردين فهي غنية بأحماض أوميغا 3 التي تخفض الكوليسترول الضار وتمنح الجسم كوليسترول مفيد.

المكسرات: 
تحتوي على الكوليسترول الجيد الذي يطرد الكوليسترول الضار.

الشاي الأخضر: 
مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر تعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار وزيادة كمية الكوليسترول المفيد.

البقوليات: 
كونها غنية بالألياف فهي تعالج إرتفاع الكوليسترول الضار.

الفواكه: 
خاصة الفراولة و البرتقال والعنب كونها غنية بفيتامين سي و الألياف التي تطرد الكوليسترول.

الشوكولاتة: 
تعزز الكوليسترول الجيد في الدم.

الخرشوف: 
يعمل على منع إنتاج الكوليسترول الضار في الجسم.

الثوم: 
ينقي الدم من الترسبات الضارة و السموم وبالتالي يخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

زيت الزيتون: 
غني بالأحماض غير المشبعة الأحادية التي تساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

حليب الصويا:
يساعد في تجزئة التجمعات الدهنية وبذلك يتخلصالجسم من الدهون بسرعة وينخفض مستوى الكوليسترول في الدم.

الزبادي: 
البكتيريا المفيدة في الزبادي تزيل الكوليسترول من الشرايين ومن الدم.

السبانخ: 
يعمل على منع تراكم الكوليسترول الضار في الأوعية الدموية.

ملحوظة.. قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.
المزيد عن: تناول الشوكولاتة الكوليسترول الصحة اطعمة
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