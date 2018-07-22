أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول.. تعرفي عليها!
الأحد 22/يوليه/2018 - 04:56 م
أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول سوف نستعرضها في هذا الموضوع، خاصة أن الكوليسترول وتجمعه في الدم أو في الشرايين ناتج عن نظام غذائي سيء، يعتمد على الدهون و الكربوهيدرات و السكريات، ولذلك فإن إتباع نظام غذائي سليم يعالج إرتفاع الكوليسترول.
أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول:
الشوفان:
يمنع امتصاص الكوليسترول من قبل الدم.
الأسماك الدهنية:
مثل السلمون والتونة والمكاريل والسردين فهي غنية بأحماض أوميغا 3 التي تخفض الكوليسترول الضار وتمنح الجسم كوليسترول مفيد.
المكسرات:
تحتوي على الكوليسترول الجيد الذي يطرد الكوليسترول الضار.
الشاي الأخضر:
مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر تعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار وزيادة كمية الكوليسترول المفيد.
البقوليات:
كونها غنية بالألياف فهي تعالج إرتفاع الكوليسترول الضار.
الفواكه:
خاصة الفراولة و البرتقال والعنب كونها غنية بفيتامين سي و الألياف التي تطرد الكوليسترول.
الشوكولاتة:
تعزز الكوليسترول الجيد في الدم.
الخرشوف:
يعمل على منع إنتاج الكوليسترول الضار في الجسم.
الثوم:
ينقي الدم من الترسبات الضارة و السموم وبالتالي يخفض نسبة الكوليسترول في الدم.
زيت الزيتون:
غني بالأحماض غير المشبعة الأحادية التي تساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.
حليب الصويا:
يساعد في تجزئة التجمعات الدهنية وبذلك يتخلصالجسم من الدهون بسرعة وينخفض مستوى الكوليسترول في الدم.
الزبادي:
البكتيريا المفيدة في الزبادي تزيل الكوليسترول من الشرايين ومن الدم.
السبانخ:
يعمل على منع تراكم الكوليسترول الضار في الأوعية الدموية.
ملحوظة.. قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.
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