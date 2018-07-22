أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول.. تعرفي عليها!

أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول سوف نستعرضها في هذا الموضوع، خاصة أن الكوليسترول وتجمعه في الدم أو في الشرايين ناتج عن نظام غذائي سيء، يعتمد على الدهون و الكربوهيدرات و السكريات، ولذلك فإن إتباع نظام غذائي سليم يعالج إرتفاع الكوليسترول.





أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول:

الشوفان:

يمنع امتصاص الكوليسترول من قبل الدم.





الأسماك الدهنية:

مثل السلمون والتونة والمكاريل والسردين فهي غنية بأحماض أوميغا 3 التي تخفض الكوليسترول الضار وتمنح الجسم كوليسترول مفيد.





المكسرات:

تحتوي على الكوليسترول الجيد الذي يطرد الكوليسترول الضار.





الشاي الأخضر:

مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر تعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار وزيادة كمية الكوليسترول المفيد.





البقوليات:

كونها غنية بالألياف فهي تعالج إرتفاع الكوليسترول الضار.





الفواكه:

خاصة الفراولة و البرتقال والعنب كونها غنية بفيتامين سي و الألياف التي تطرد الكوليسترول.





الشوكولاتة:

تعزز الكوليسترول الجيد في الدم.





الخرشوف:

يعمل على منع إنتاج الكوليسترول الضار في الجسم.





الثوم:

ينقي الدم من الترسبات الضارة و السموم وبالتالي يخفض نسبة الكوليسترول في الدم.





زيت الزيتون:

غني بالأحماض غير المشبعة الأحادية التي تساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.





حليب الصويا:

يساعد في تجزئة التجمعات الدهنية وبذلك يتخلصالجسم من الدهون بسرعة وينخفض مستوى الكوليسترول في الدم.





الزبادي:

البكتيريا المفيدة في الزبادي تزيل الكوليسترول من الشرايين ومن الدم.





السبانخ:

يعمل على منع تراكم الكوليسترول الضار في الأوعية الدموية.



