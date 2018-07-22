نصائح لحماية بشرتك في الصيف

إغفال الاهتمام ببشرة الجسم في الصيف، قد يعرّضها للكثير من المشاكل، لذا عليكِ الاهتمام بها عن طريق اتباعك هذه النصائح:-





- الواقي الشمسي

تعتقد الكثير من الصبايا أنّ واقي الشمس يتم وضعه فقط على بشرة الوجه، ولكنّ هذا الأمر غير صحيح، فتحتاج كل منطقة مكشوفة من الجسم، إلى حمايتها من أشعة الشمس الضارة.

ضعيه على بشرتكِ قبل الخروج في الشمس بـ 30 دقيقة، حتى تتمكن بشرتكِ من امتصاصه جيدًا، وتجنّبي الخروج في أوقات الظهيرة، لأنها تكون الأكثر قسوة على البشرة.





- شرب الماء

ترطيب البشرة من الداخل هو الأهم دائمًا، فحتى مع الخلطات والزيوت الطبيعية التي تستخدمينها، ستظلّين بحاجة إلى ترطيب داخلي، وليس أفضل من الماء لتعويض ما فقده الجسم من سوائل طوال اليوم، في الصيف. لهذا احرصي على شرب 8 أكواب ماء يوميًّا لترطيب بشرتكِ داخليًّا.





- تقشير البشرة

احرصي على عمل تقشير أسبوعي للبشرة، ولكن لا تبالغي كثيرًا بعمل السكرب، حتى لا تجرحي بشرتكِ، يكفيكِ مرة أسبوعيًّا، بمنتجاتكِ الخاصة، أو باستخدام المقشّرات الطبيعية مثل السكر البني والشوفان.





- الترطيب الخارجي

استخدمي الزيوت الطبيعية بشكل يومي، وبخاصة بعد الاستحمام، بحيث تكون المسامّ مفتوحة، لامتصاص أفضل، حتى تتجنّبي ظهور علامات التمدد، أو السيلوليت،





- الاستحمام بالماء الساخن