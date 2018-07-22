الزمالك يدرس تجنيس معروف يوسف

يدرس المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، البدء فى إجراءات حصول النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الفريق على الجنسية المصرية من أجل الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة ، فى ظل التزامه وانضباطه ، وانتمائه للقلعة البيضاء .





ويسعي مرتضي منصور، لمنح معروف يوسف الجنسية المصرية، تسهيلاً لعملية انضمام فرجاني ساسي الوافد الجديد، بدون رحيل أي لاعب علماً بأن الزمالك يتواجد ضمن صفوفه أربعة أجانب وهم، كاسونجو، معروف يوسف، حمدي النقاز، حميد أحداد.