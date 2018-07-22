محافظة قنا تستعيد 126 فدانا من أراضي أملاك الدولة (صور)

نجحت محافظة قنا في استعادة مساحة 126 فدان من اراضى املاك الدولة بمدينتىّ ابوتشت وفرشوط خلال الحملة المكبرة التى قادها اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم لليوم الثانى على التوالى ضمن خطة المحافظة فى تنفيذ الموجة العاشرة لإزالة التعديات على املاك الدولة رافقه خلالها اللواء محمود حمزة نائب مدير امن قنا لقطاع الشمال وعدد من القيادات التنفيذية وقوات تأمين الحملة.



وأوضح أن الحملة أسفرت عن إزالة 4 حالات تعدي بالزراعة على أراضي أملاك الدولة بمدينة ابو تشت بمساحة 86 فدان مخصصة من قِبل الدولة لإقامة مشروعات خدمية مستقبلية، وتنفيذ 8 حالات تعدي بالمباني بمساحة 4003 متر مربع، وتم إزالة 3 حالات تعدي بالزراعة على أراضي أملاك الدولة بمدينة فرشوط بمساحة 40 فدانًا.



وأضاف أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المواطنين المتعدين على أراضى أملاك الدولة ممن لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم أثناء فتح باب التقديم لتلقي طلبات التقنين خلال الفترة من 14 يناير حتى 14 يونيو من العام الجاري.



جدير بالذكر أن الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بدأت بالأمس، حيث نجحت المحافظة خلال اليوم الأول في استرداد 19 فدانًا ونصف، ومساحة 14 ألف و150 مترًا مُتعدي عليها بالمباني.