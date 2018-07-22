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تفاصيل زيارة رئيس مدينة دسوق للوحدة الصحية بالعجوزين بـ"كفر الشيخ" (صور)

الأحد 22/يوليه/2018 - 04:40 م
تفاصيل زيارة رئيس مدينة دسوق للوحدة الصحية بالعجوزين بـكفر الشيخ (صور)
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سمر بسيونى
 
قرر اللواء حمدي محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، إحالة 8 أطباء بالوحدة الصحية بقرية العجوزين، للتحقيق لتغيبهم عن العمل، مشددًا على التزام الأطباء لخدمة المرضى.

جاء ذلك خلال مروره على عدد من الوحدات الصحية، يرافقه سند أبو كيلة، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، وتفقده العمل بالوحدات الصحية بقرى العجوزين وابو مندور ولاصيفر البلد، للوقوف على مدى التزام العاملين بالوحدات الصحيحة وقياس معدل الأداء والادارى وحالة الانضباط بها والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد سير العمل بقرية العجوزين وتلاحظ سير العمل بالوحدة مع تغيب 8 منهم 3 اطباء أسنان 4 أطباء صيادلة وفنى معمل وتم احالتهم للتحقيق، كما تم تفقد الوحدة الصحية بقرية ابومندور، ولاحظ انتظام العمل بها ولكن يوجد نقص شديد فى الأدوية والمستلزمات الطبية، وتم تفقد الوحدة الصحية بقرية لاصيفر البلد، ولاحظ انتظام العمل بها ولكن يوجد نقص شديد فى الأدوية والمستلزمات الطبية وتفقد أعمال التطوير وصيانة الوحدة من اعمال الترميم والدهانات وتغير شبكة الصرف الداخلى بها
تفاصيل زيارة رئيس مدينة دسوق للوحدة الصحية بالعجوزين بـ"كفر الشيخ" (صور)
تفاصيل زيارة رئيس مدينة دسوق للوحدة الصحية بالعجوزين بـ"كفر الشيخ" (صور)
تفاصيل زيارة رئيس مدينة دسوق للوحدة الصحية بالعجوزين بـ"كفر الشيخ" (صور)
تفاصيل زيارة رئيس مدينة دسوق للوحدة الصحية بالعجوزين بـ"كفر الشيخ" (صور)
تفاصيل زيارة رئيس مدينة دسوق للوحدة الصحية بالعجوزين بـ"كفر الشيخ" (صور)
تفاصيل زيارة رئيس مدينة دسوق للوحدة الصحية بالعجوزين بـ"كفر الشيخ" (صور)
تفاصيل زيارة رئيس مدينة دسوق للوحدة الصحية بالعجوزين بـ"كفر الشيخ" (صور)
تفاصيل زيارة رئيس مدينة دسوق للوحدة الصحية بالعجوزين بـ"كفر الشيخ" (صور)
تفاصيل زيارة رئيس مدينة دسوق للوحدة الصحية بالعجوزين بـ"كفر الشيخ" (صور)
تفاصيل زيارة رئيس مدينة دسوق للوحدة الصحية بالعجوزين بـ"كفر الشيخ" (صور)
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