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وزير التعليم العالي يُعلن الحد الأدنى للمرحلة الثانية للثانوية العامة

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:30 م
وزير التعليم العالي يُعلن الحد الأدنى للمرحلة الثانية للثانوية العامة
وزير التعليم العالي
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن عدد طلاب القسم العلمي بالثانوية العامة الذين نجحوا هذا العام يبلغ 165 ألف طالب، لافتًا إلى أن 11 ألف طالب علمي رياضة حصلوا على 95% فأكثر.

وأشار "عبدالغفار"، خلال مؤتمر صحفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك 412،835 من طلبة شعبتي علمي علوم ورياضة بالثانوية العامة نجحوا هذا العام.

وأعلن أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية للشعبة العلمية هو 320 درجة فأكثر بنسبة 78.05%، بينما الحد الأدنى للشعبة الأدبية هو 65%.
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