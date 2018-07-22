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مشتريات المصريين تمثل 79.74 من إجمالي تداولات البورصة اليوم

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:26 م
مشتريات المصريين تمثل 79.74 من إجمالي تداولات البورصة اليوم
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عبدالرحمن العويسى
 
استحوذ المستثمرون "المصريين" على نسبه  79.74% من إجمالي تداولات البورصة خلال ختام تعاملات جلسة اليوم "الأحد" ، وبلغت مبيعاتهم 402.8 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت, 552.7 مليون جنيه  بصافي شراء  بلغ 149.8 مليون جنيه .

بينما استحوذ المستثمرون "العرب "على نسبة 3.98% من إجمالي التداولات و بلغت مبيعاتهم 31.5 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 16 مليون جنيه بصافي بيع  15.5 مليون جنيه .

واستحوذ المستثمرون "الأجانب" على نسبه 16.28% من اجمالى تداولات جلسة وبلغت مبيعاتهم 164.7 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 30.3 مليون جنيه بصافي شراء 134.3 مليون جنيه .

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