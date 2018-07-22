مشتريات المصريين تمثل 79.74 من إجمالي تداولات البورصة اليوم

استحوذ المستثمرون "المصريين" على نسبه 79.74% من إجمالي تداولات البورصة خلال ختام تعاملات جلسة اليوم "الأحد" ، وبلغت مبيعاتهم 402.8 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت, 552.7 مليون جنيه بصافي شراء بلغ 149.8 مليون جنيه .





بينما استحوذ المستثمرون "العرب "على نسبة 3.98% من إجمالي التداولات و بلغت مبيعاتهم 31.5 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 16 مليون جنيه بصافي بيع 15.5 مليون جنيه .





واستحوذ المستثمرون "الأجانب" على نسبه 16.28% من اجمالى تداولات جلسة وبلغت مبيعاتهم 164.7 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 30.3 مليون جنيه بصافي شراء 134.3 مليون جنيه .



