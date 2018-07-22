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إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة في قنا (صور)

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:04 م
إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة في قنا (صور)
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بسام عبدالحميد
 
قال محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان، إنه تم شن حملة مكبرة لإزالة تعديات عدد من المواطنين على أراضي أملاك الدولة بمركز نجع حمادي بقرية الحلفاية بحري.

وأوضح أنه تم تنفيذ 4 قرارات إزالة تعدي بالزراعة على مساحة 7 أفدنة و12 قيراط وتنفيذ 3 قرارات أخرى تعدي بالمباني على مساحة 8650 مترًا مربعًا.
إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة في قنا (صور)
إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة في قنا (صور)
إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة في قنا (صور)
إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة في قنا (صور)
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