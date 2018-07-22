أفضل طريقة لعلاج تساقط الشعر

إذا كنت تعانين دائماً من مشاكل جفاف الشعر وتساقطه عليك استخدام الوصفة التالية:-





- احضري مقدار كوب واحد من زيت الزيتون ثم ضيفي إليه قليل من قشر الثوم واخلطيهم جيداً ثم اغليهم على نار هادئة، وادهيني بهذا الخليط شعرك ثلاث مرات يومياً لمدة أسبوع.





- احضري كمية من ورق الزلزلخت الأخضر ودقيها جيداً واستخرجي عصيرها، ثم ادهني به شعرك واتركيه ليومين متتاليين ثم اغسلي شعرك جيداً بالماء الفاتر، وكرري تلك العملية مرتين في الأسبوع لمدة شهر كامل.





- احضري كأس من زيت الزيتون ثم ضيفي عليها خمسين جرام من بزر القطن وضعيها تنقع لمدة يومين، ثم ادهني شعرك بهذا المنقوع مرتيم يومياً لمدة أسبوع.



