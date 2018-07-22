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الثلاثاء.. مؤتمر لـ"الصيادلة" لبحث آخر مستجدات المهنة‎

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:42 م
الثلاثاء.. مؤتمر لـالصيادلة لبحث آخر مستجدات المهنة‎
نقابة الصيادلة - أرشيفية
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منى صموئيل
 
تعقد نقابة صيادلة مصر، مؤتمر فاعليات اللجان النوعية بالنقابة لبحث آخر المستجدات على الساحة المهنية وعرض خطط عمل النقابة فى الفترة القادمة، إضافة إلى الإعلان عن تفاصيل مقترح مشروع انشاء شركة صيادلة مصر لتجارة وتوزيع الأدوية.

ويأتي ذلك بمقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية يوم الثلاثاء القادم، فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر، ومقرر أن يحضر المؤتمر الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، والدكتور مصطفى الوكيل، وكيل النقابة ورئيس لجنة الاستثمار بالنقابة، وعدداً من رؤساء اللجان بالنقابة العامة أضافة إلى حضور نقباء النقابات الفرعية لـ27 محافظة.

المزيد عن: نقيب الصيادلة نقابة الصيادلة مؤتمر دار الحكمة النقابة العامة للصيادلة الصيادلة
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