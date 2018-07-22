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رئيس جامعة أسيوط يهنئ الرئيس "السيسي" والشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:39 م
رئيس جامعة أسيوط يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
الدكتور أحمد عبده جعيص - أرشيفية
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سحر الحمداني
 
أعرب الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، عن تهنئته للرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، والتي تعد نقطة لانطلاق الدولة المصرية الحديثة القائمة على أسس الحرية والديمقراطية والهادفة إلى إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتنمية داخل ربوع الوطن.

وتقدم رئيس جامعة أسيوط، بتحية إجلال وتقدير لقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، الذين كانوا ولا يزالوا على مر التاريخ هم الدرع الواقي والحصن الحصين لأمن واستقرار الدولة المصرية وخط الدفاع عن الهوية الوطنية لشعبه العظيم وحماية إراداته السياسة الحرة.

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