"ترامب" يتهم الـ"ف بى آى" بالتضليل بعد نشر وثائق سرية حول علاقة مستشاره بروسيا

اتّهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم مكتب التحقيقات الفيدرالى "اف بى آى" ووزارة العدل بالتضليل بعد أن أظهرا وثائق سرية، السبت حول اشتباه "إف بي إي" بأنّ مستشار سابق لحملة ترامب الانتخابية 2016، تورّط فى علاقات مع روسيا أثناء سعيها إلى التدخل فى تلك الانتخابات.





وأضاف ترامب فى تغريدة عبر موقع التواصل تويتر، اليوم " إنهّم يفتشون ويفتشون أكثر، مثلما تمّ التجسّس على حملة ترامب بشكل غير قانونى من أجل تحقيق مكاسب سياسية لهيلارى كلينتون الخرقاء، وحزبها الديموقراطى".





وطالب ترامب، الجمهوريون بأن يكونوا أقوى، واصفاً ما يتعرّض له بأنّه احتيال غير قانونى.