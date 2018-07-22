محافظ بني سويف يوجه بإعداد تقرير عن منظومة العمل بالحملات الميكانيكية بمجالس المدن (صور)

وجه المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف بسرعة إعداد تقرير فني ومالي لرفع الوضع الحالي بالحملات الميكانيكية على مستوى مراكز المدن السبع، وذلك لتقييم الموقف الحالي ومتطلبات التحسين والتطوير وتقديم خدمة أفضل، وتحقيق الإستغلال الأمثل لكل المعدات والحفاظ على المال العام.



وشدد على ضرورة أن يحتوي التقرير على نتائج فحص فنى شامل لحالة المعدات من لوادر وسيارات وجرارات وغيرها، بالإضافة إلى حصر ساعات العمل والتشغيل الفعلية لكل معدة على حدة واستهلاكها من الوقود، وعدد السائقين العاملين والأعمال المنفذة فعليًا، وغيرها من المعلومات والبيانات الفنية والمالية لتقييم الجدوى الاقتصادية لاستخدام هذه المعدات.



جاء ذلك خلال جولته اليوم الأحد، بمركز ومدينة الفشن، حيث تفقد مقر الحملة الميكانيكية بالمركز، وذلك للوقوف ميدانيًا على الوضع الحالي للحملة فنيًا وماليًا ومدى الجدوى العائدة من تشغيلها على مستوى الخدمات والمرافق، حيث أكد على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الحملة بما تحتويه من معدات وألات تستخدم في رفع كفاءة القطاعات الحيوية بداية من القرية لتشمل كل دائرة المركز والمدينة، وذلك من خلال ضمان عمل المعدات بالكفاءة المطلوبة.



وناقش مهندسي وفنيي الحملة في العديد من التفاصيل الفنية الخاصة بالمعدات المتوفرة للحملة، مشددًا على سرعة التعاون وتوفير كافة المعلومات لتقييم الوضع الفعلي بالحملة ليتم تلافى نقاط الضعف والسلبيات في المنظومة والعمل على دعم نقاط القوة لتوفير خدمة أفضل يشعر بها المواطن واستثمار الإعتمادات التي توفرها الدولة في هذا الشأن بشكل أمثل.



وكلف رئيس المدينة، بإعداد خريطة للأعمال المطلوبة التي تتطلب تنفيذها استعمال معدات الحملة أو تأجير معدات أخرى، وذلك لإتخاذ ما يلزم لسرعة تنفيذها وتسهيل حياة المواطنين، خاصة في المرافق والخدمات الحيوية كالطرق ورفع المخلفات والقمامة والتجميل والتشجير وأعمال رفع الإشغالات والتعديات وغيرها.



رافق المحافظ خلال جولته النائبان جمال هندي وعلى أبو دولة، عضوي مجلس النواب، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، والمحاسب عادل ضيف الله، رئيس مركز ومدينة الفشن، وعددًا من المهندسين المختصين والذين كلفهم المحافظ برفع الواقع الفني والمالي للحملة.