عاجل.. أخبار السعودية اليوم | إعلان وظائف لمهندسين أجانب بالمملكة يثير الغضب

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أثار إعلان للتوظيف بموقع "لينكد إن" الشهير، الكثير من الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي، لشخص هندي باحثاً في إعلانه عن رغبته في توظيف العشرات بمجالات عدة، أكثرها في تخصص الهندسة؛ وذلك للعمل في شركة نفط وغاز سعودية.





وأوضح المعلن الهندي تحت عنوان "عاجل البحث عن مهندسين للعمل بالسعودية والمقابلة الشخصية للوظائف في السعودية ستكون في مدينة تشيناي الهندية فقط خلال شهر أغسطس القادم".





ووفقا لموقع سبق أثار الإعلان موجة من الاستياء بين العاطلين من خريجي الجامعات السعودية وخصوصاً خريجي الهندسة؛ في ظل تفاقم أعداد المهندسين العاطلين في الفترة الأخيرة برغم الكفاءة العالية، التي اكتسبوها من جامعات سعودية وأخرى من جامعات شهيرة.





واعتبر المهندسون الإعلان للشخص الهندي "صادماً"؛ متسائلين عن كيفية السماح له بالبحث عن مهندسين من أبناء جلدته، وتحجج مسؤولو الشركات دائماً بعدم وجود وظائف هندسية برغم توفر مئات المشاريع القائمة؛ مطالبين وزارة العمل بالتحقيق وعدم فتح مجال استقدام الوافدين للشركات؛ إلا في التخصصات التي يوجد بها عجز فقط.



