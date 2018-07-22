احتجاجات فى كندا ضد الإسلاموفوبيا بعد اعتداء على مسلم

احتج نحو ألف متظاهر فى ولاية تورونتو الكندية، بعد الاعتداء الوحشى على مواطن من أصول سورية، ودخل فى غيبوية منذ أسبوع.





ووقعت التظاهرات فى مدينة مسيساجا مساء السبت، انطلقت إلى مكان الاعتداء على "محمد أبو مرزوق" أمام أسرته، حيث أدانوا هجمات الإسلاموفوبيا، وكراهية المسلمين، ومطالبين بتحقيق العدالة.





وتمّ نقل أبو مرزوق إلى مستشفى بمدينة تورونتو، مغشياً عليه إثر نزيف داخلى فى المخ وكسر فى الجمجمة.





وأكدّ أحد المتظاهرين، أنّ حادث الاعتداء على مسلم عربى، ليس الأول من نوعه بكندا، وفقاً لصحيفة "ديلى صباح" التركية، اليوم.