"ثقل" عبد الله السعيد يثير أزمة في الأهلي السعودي

سيطر القلق الشديد على مسئولي نادي الأهلي السعودي بسبب زيادة وزن عبد الله السعيد خلال معسكر النمسا استعدادًا لانطلاق الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة "سبورت" السعودية أن جماهير الأهلي السعودي أبدت قلقها من تراجع الحالة البدنية لعبد الله السعيد بسبب وزنه الزائد مما قد لا يؤدي لظهوره بالمستوى المأمول في الموسم الجديد.





وكان عبد الله السعيد قد انضم لصفوف الأهلي السعودي قادمًا من الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية.