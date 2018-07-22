أسعار برميل النفط اليوم فى السعودية
الأحد 22/يوليه/2018 - 10:45 ص
تقدم بوابة الفجر الالكترونية خدمة جديدة لقرائها تتضمن سعر برميل النفط على مستوى العالم وفى المملكة العربية السعودية خاصة.
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وتمثل أسعار النفط اليوم أحد اهتمامات المواطنين حول مستوي العالم, حيث انها مصدر الدخل الأساسي للعديد من الدول وخاصة منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي الذي يوجد به العديد من الدول المنتجة للنفط ويعتمد اقتصادها بشكل كبير عليه.
وسجل سعر الخام السعودى نحو 73.58 دولار للبرميل.
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