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أسعار برميل النفط اليوم فى السعودية

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:45 ص
أسعار برميل النفط اليوم فى السعودية
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تقدم بوابة الفجر الالكترونية خدمة جديدة لقرائها تتضمن سعر برميل النفط على مستوى العالم وفى المملكة العربية السعودية خاصة.

وتقدم البوابة تقريرًا يوميًا شاملًا عن هبوط النفط و صعودة على المستوى العالمي، أسعار النفط العالمي , اسعار خام النفط, سعر برميل النفط السعودى, اسعار خام النفط الأمريكي.

 وتمثل أسعار النفط اليوم أحد اهتمامات المواطنين حول مستوي العالم, حيث انها مصدر الدخل الأساسي للعديد من الدول وخاصة منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي الذي يوجد به العديد من الدول المنتجة للنفط ويعتمد اقتصادها بشكل كبير عليه.

وسجل سعر الخام السعودى نحو  73.58 دولار للبرميل. 
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