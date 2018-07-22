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وزير التنمية المحلية: علينا أن نعمل معا لبناء نظام محلي جديد يرضي المواطن

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:40 ص
وزير التنمية المحلية: علينا أن نعمل معا لبناء نظام محلي جديد يرضي المواطن
اللواء محمود شعراوي - أرشيفية
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ياسمين مبروك
 
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أهمية العمل على بناء نظام محلي لا مركزي وإرساء أسسه التى تعكس رغبات المواطن ومصلحته في المقام الأول، موضحًا أن الإصلاح الذي يقوم على إرساء وتنمية الموارد البشرية يعتمد بالأساس على زيادة مشاركتهم في تحديد رؤيتهم للمكان الذي يعيشون فيه، مما يشجع المجتمعات المحلية على تحديد احتياجاته وترتيب أولوياتها ورفع كفاءة استخدم مواردها المحلية بالاضافة الى دور أكبر فى صنع القرار من خلال وجود مجالس محلية منتخبة على كل مستوى إدارى بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف "شعراوي" أنه علينا أن نعمل معاً لبناء نظام محلي جديد يعكس تطلعات المواطنين ومصالحهم فى المقام الأول ويؤسس لمجتمع محلى ديمقراطى يشارك المواطن من خلال مؤسساته فى إدارة مقدراته والتعبير عن طموحاته بحرية.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية تعزيز مشاركة الكوادر الشابة في تنمية مجتمعاتها المحلية والمساهمة في دعم إدارات الوحدات المحلية وتحديد أولويات المشروعات على المستوى المحلي ورفع قدراتهم.

وقال الوزير إن دستور 2014 أفرد فصلاً كاملاً عن الإدارة المحلية، وأشارت مواده إلى أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها ، فضلا عن تخصيص ربع المقاعد الخاصة بالمجالس المحلية للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة، هذا بالإضافة إلى التطور الذي سيلاحظه المواطنون عند اعتماد قانون الإدارة المحلية الجديد من البرلمان والدور الذي يفرده القانون للشباب في إدارة المحليات وتحديد واختيار أولويات مشروعاتهم المحلية.

المزيد عن: وزير التنمية المحلية وحدات إدارية شعراوي أخبار مصر
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