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روحاني مهددًا ترامب: الحرب مع إيران ستكون "أم كل الحروب"

الأحد 22/يوليه/2018 - 09:21 ص
روحاني مهددًا ترامب: الحرب مع إيران ستكون أم كل الحروب
روحاني
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وكالات
 

وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني، تهديدات غير مسبوقة، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء إلقاء خطاب له اليوم الأحد، 22 يوليو.

 

وقال روحاني: "ياسيد ترامب، نحن رجال الكرامة والشرف وكافلي أمن الممر الملاحي للمنطقة علي مر التاريخ فلا تلعب بالنار مع الأسد لأنك ستندم"، وعليك أن تعلم أن الحرب مع إيران ستكون "أم كل الحروب" وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

 

وفي كلمة له في ملتقي أقيم في طهران شارك فيه رؤساء الممثليات والبعثات الدبلوماسية الإيرانية في خارج البلاد، قال روحاني: "ينبغي أن تعلم أمريكا أن السلام مع إيران هو السلام الحقيقي، والحرب مع إيران هي أم كل الحروب، مؤكدًا أنه كلما حاولت أوروبا الاقتراب من طهران لا يسمح لها البيت الأبيض بذلك.

 

وأوضح أن "الحكومة الأمريكية الحالية تصارع العالم وتصارع مصالحها الوطنية في آن واحد، قائلا: "لم نشهد من البيت الأبيض حتي الآن ممارسات بلغت هذه الدرجة من انتهاك حقوق الإنسان ومعاداة العالم الإسلامي والشعب الفلسطيني".

 

وبالنسبة لتصدر النفط الإيراني، قال روحاني إن "من يفهم القليل من السياسية لا يوافق على وقف تصدير النفط الإيراني، مؤكداً أن "طهران لديها الكثير من المضائق واحد منه هو مضيق هرمز".

 

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