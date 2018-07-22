مقاتلة أمريكية تعترض طائرة قرب منتجع ترامب للجولف

اعترضت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية طائرة صغيرة كانت تحلق بالقرب من نادي الجولف الخاص التابع للرئيس دونالد ترامب، السبت.

وذكرت السلطات الأمريكية، أن طائرة صغيرة دخلت منطقة محظورة مؤقتا "دون الحصول على تصاريح أو إجراء اتصالات مناسبة" فوق منطقة بيدمينستر، بولاية نيوجيرسي، حيث يقيم الرئيس ترامب حاليا في عطلته.

وهبطت الطائرة بسلام، والتقى المسؤولون المكلفون بإنفاذ القانون بالطيار.

وكان ترامب وصل إلى نيوجيرسي، الجمعة، ومن المقرر أن يغادرها إلى واشنطن، الأحد.