مدير المخابرات الأمريكية: لم أقصد إبداء عدم احترام لترامب بعد لقائه مع بوتين

قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية دان كوتس، أمس السبت، إنه لم يكن يقصد أبداً إبداء عدم احترام للرئيس دونالد ترامب من خلال ما وصفه برده غير الملائم على أنباء اعتزام ترامب عقد قمة ثانية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأصدر كوتس بياناً للحد من الأضرار الناجمة عن حديث أدلى به خلال منتدى أمني بمعهد أسبن في كولورادو يوم الخميس الماضي، وعبر خلاله عن دهشته من الأنباء التي قالت إن ترامب يعتزم عقد قمة أخرى مع بوتين.

وقال: "بعض التغطية الصحفية لم تدرك حسن نواياي برد فعلي على الأنباء العاجلة التي أُبلغت بها أثناء مقابلة على الهواء، لم أقصد برد فعلي الذي أقر بأنه لم يكن ملائماً، توجيه أي إهانة أو انتقاد لأفعال الرئيس".

وأضاف "أنا وكل العاملين في المخابرات ملتزمون بتوفير أفضل المعلومات المتاحة وكل الدعم لجهود الرئيس ترامب الحالية لوقف محاولات روسيا للتدخل في انتخابات مقبلة وبناء علاقات دولية قوية من أجل إرساء السلام ونزع الأسلحة النووية من الأنظمة الخطرة وحماية وطننا وحلفائنا".