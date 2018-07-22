"كوميديا البؤساء" معالجة مصرية كوميدية لرائعة فيكتور هوجو (صور)





قدمت فرقة المسرح الكوميدي الليلة الثانية لعرض "كوميديا البؤساء" ضمن عروض المهرجان القومي للمسرح المصري وذلك على مسرح ميامي بحضور لجنة تحكيم المهرجان برئاسة الفنانة سميرة عبد العزيز.





العرض غنائي استعراضي يقدم رؤية عصرية كوميدية لرائعة الأديب الفرنسي فيكتور هوجو، ويستعرض العمل حياة جان فالجان الذي عانى مرارة السجن وحتى بعد خروجه من خلال مجموعة من الاستعراضات والمواقف الكوميدية.





العرض من بطولة رنا سماحة، محمود عزت، رامى الطمباري، محمد عبده، عمرو كمال بدير، إيهاب الزناتي، ألحان محمد الصاوى، ديكور عمرو الأشرف، أزياء نعيمة العجمى، استعراضات رشا مجدى، أشعار أحمد حسن رؤوف، مونتاج ومادة فيلمية محمد حجازى، تأليف وإخراج مروة رضوان.







