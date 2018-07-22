شاهد.. إعصار يجتاح ولاية إنديانا الأمريكية

نشرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، اليوم مقطع فيديو لإعصار هائل يجتاح مقاطعة ماديسون بولاية إنديانا الأمريكية، الجمعة، حيث ضربت عدة أعاصير 6 ولايات وسط غرب الولايات المتحدة منذ الأربعاء الماضى، وألحقت أضراراً كبرى بها.





وأضافت أنّ العواصف الرعدية ل زالت تهدد شرق أمريكا، مع هطول أمطار يهدد بفيضانات عارمة فى المدن، بينما يتعرض جنوب البلاد إلى موجة حارة ممتدة، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجةمئوية فى تكساس وأوكلاهوما.