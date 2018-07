شاهد.. إعصار يجتاح ولاية إنديانا الأمريكية

نشرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، اليوم مقطع فيديو لإعصار هائل يجتاح مقاطعة ماديسون بولاية إنديانا الأمريكية، الجمعة، حيث ضربت عدة أعاصير 6 ولايات وسط غرب الولايات المتحدة منذ الأربعاء الماضى، وألحقت أضراراً كبرى بها.

وأضافت أنّ العواصف الرعدية ل زالت تهدد شرق أمريكا، مع هطول أمطار يهدد بفيضانات عارمة فى المدن، بينما يتعرض جنوب البلاد إلى موجة حارة ممتدة، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجةمئوية فى تكساس وأوكلاهوما.

Video footage shows an EF1 tornado twisting over Madison County, Indiana Friday. There have been 35 reports of tornadoes across 6 Midwestern states since Wednesday. https://t.co/iucQYTmdnp pic.twitter.com/izKMmq63Ro