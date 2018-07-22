4 مدن مصرية تتصدر تقرير معدلات جذب الأستثمارات و"القاهرة" على رأس القائمة

كشف تقرير حديث للأمم المتحدة أن القاهرة تصدرت مدن قارة أفريقيا في معدل جذب الاستثمارات.





وذكر التقرير الصادر اليوم السبت، عن الأمم المتحدة تحت عنوان "حالة المدن الأفريقية 2018.. جغرافيا الاستثمارات الأفريقية"، أن القاهرة احتلت المرتبة الأولى بين المدن الأكثر جذبًا للاستثمار في أفريقيا، حيث جاءت في المركز الـ64 عالميًا، متفوقة على جوهانسبرج الجنوب أفريقية، وطنجة المغربية.





وأضاف التقرير الخاص بحركة الاستثمارات الأجنبية في الفترة ما بين عامي 2013 و2016، أن القاهرة استطاعت الصمود في صدارة المدن الأفريقية، على الرغم من حالة التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية في مصر بتلك الفترة.





وأوضح أن "القاهرة وجوهانسبرج" تصدرتا أهم مناطق جذب الاستثمارات في القارة الأفريقية باعتبارهما بوابة رئيسية لمن أراد التوسع في أفريقيا.





وأشار التقرير، إلى أن الإسكندرية احتلت ثاني مدن مصر جذبا للاستثمار، والمركز الـ23 أفريقيا متأخرة عن مدن مثل جيبوتي العاصمة ومدينة تيتي الموزمبيقية.





ونوه التقرير، إلى أن القاهرة استطاعت جذب استثمارات بقيمة 13.7 مليار دولار ما بين 2013 و2016، مقارنة بنحو 13.2 مليار دولار جذبتها جنوب أفريقيا، و10.5 مليار دولار لطنجة، و2.5 مليار دولار للإسكندرية، ومليار دولار لشرم الشيخ، المدينة الثالثة مصريًا والـ38 أفريقيًا.





وتابع التقرير، أن بورسعيد رابع المدن المصرية بالقائمة جذبت 700 مليون دولار خلال نفس الفترة، لتحتل المركز الـ39 أفريقيًا.