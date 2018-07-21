موعد مباراة الهلال السعودي أمام رادوميلي (البث المباشر)





يخوض نادي الهلال السعودي ثاني مبارياته الودية بمعسكره التحضيري في مدينة "لينز" النمساوية أمام رادوميلي السولوفيني، غدًا الأحد، الموافق 22 من يوليو، في تمام الساعة 6:00 مساءً، بتوقيت مكة المكرمة.





وتجري أحداث تلك المباراة الودية في مدينة لينز، وعلي ملعب "دولوميتين"، ‏ولن تكون هذه غير منقولة عبر البث تلفزيونيًا.





‏وسيكون البيروفي أندريه كاريلو، الوافد الجديد للزعيم الهلالي من بنفيكا البرتغالي، جاهزًا للمشاركة في اللقاء الودي الثاني أمام رادوميلي.





وكان الهلال قد تفوق مساء يوم الأربعاء الماضي، علي نظيره رابيد النمساوي بخمسة أهداف نظيفة، في أولي مباريات الفريق التحضيرية.



