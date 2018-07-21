غًدًا.. وزير الاتصالات يزور المنطقة التكنولوجية ببرج العرب

يتفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المنطقة التكنولوجية ببرج العرب غدًا الأحد فى أول زيارة رسمية له منذ توليه حقيبة الاتصالات فى الرابع عشر من يونيو الماضي، وتدرس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيفية تفعيل المناطق التكنولوجية وتسويقها لتكون جاذبة للاستثمار، لاسيما وأن برنامج الحكومة "مصر تنطلق" ١٨/٢٠١٩ حتى ٢١/٢٠٢٢ تضمن فيما يتعلق بتعميق التنمية التكنولوجية زيادة عدد المناطق التكنولوجية بنسبة ٧٥٪ ونشر تطبيقات المدن الذكية. وتستهدف المناطق التكنولوجية نشر الإبداع والتنمية وتعميق التصنيع المحلى وتوفير فرص عمل وجذب استثمارات عالمية وزيادة حجم الصادرات من الخدمات التكنولوجية، كما تأتى فى إطار عمليات التحول الرقمى التى تتبناها الحكومة المصرية.





كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد افتتح نحو ٤ مناطق تكنولوجية على مدار العامين الماضيين، حيث تم افتتاح المنطقتين التكنولوجيتين فى برج العرب وأسيوط فى نهاية ٢٠١٦، وافتتاح منطقتى بنى سويف والسادات نهاية ٢٠١٧، وتم تصنيع أول هاتف مصرى محلى الصنع إضافة إلى أول تابليت أيضا عبر الشركة المصرية لصناعات السليكون سيكو مصر التى تمتلك الحكومة نحو ٢٠٪ منها عبر شركة سليكون واحة المعنية بإنشاء المناطق التكنولوجية، فضلا عن اتجاه الحكومة لإقامة مراكز بيانات عملاقة ومراكز تميز ونشر الإبداع وريادة الأعمال.





وتعمل الحكومة تعمل على إنشاء ٧ مناطق تكنولوجية على مستوى الجمهورية فى كل من مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية ٣٠ فدانًا، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية ٥٠ فدانًا، ومدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف ٥٠ فدانًا، ومدينة أسيوط الجديدة بأسيوط ٤٤ فدانًا، ومدينة أسوان الجديدة بأسوان، ومحافظة دمياط، إضافة إلى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وكشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أن الوزارة تدرس كيفية تفعيل المناطق التكنولوجية وتسويقها لتكون جاذبة للاستثمار، حيث تم إنفاق مبالغ ضخمة على تلك المناطق ولا بد من المحافظة عليها.





وأضاف: "لن نلغى المناطق التكنولوجية بل سندعم قدرتها على جذب الاستثمار والصناعة وخلق فرص عمل وإعداد كوادر للعمل بها وتوطين صناعة التكنولوجيا".