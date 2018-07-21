"البترول" تكشف عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الغاز الطبيعى



وقال "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت إن أسعار الغاز لـ 30 متر أصبحت بـ 1.75 قرشا.



وأشار المتحدث باسم وزارة البترول إلى أن الدولة مازالت تدعم أسطوانة الغاز رغم الزيادة، مضيفا: " تكلفة الأسطوانة 175 جنيه وتباع بـ 50 جنيه".



أعلن حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، عن موعد تطبيق زيادة أسعار الغاز، موضحًا أن الزيادة ستكون بدءًا من أول أغسطس.