ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"البترول" تكشف عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الغاز الطبيعى

السبت 21/يوليه/2018 - 09:30 م
البترول تكشف عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الغاز الطبيعى
حمدي عبدالعزيز
طباعة
داليا الحسين
 
أعلن حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، عن موعد تطبيق زيادة أسعار الغاز، موضحًا أن الزيادة ستكون بدءًا من أول أغسطس.

وقال "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت إن أسعار الغاز لـ 30 متر أصبحت بـ 1.75 قرشا.

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول إلى أن الدولة مازالت تدعم أسطوانة الغاز رغم الزيادة، مضيفا: " تكلفة الأسطوانة 175 جنيه وتباع بـ 50 جنيه".
المزيد عن: موعد الزيادة الجديدة فاتورة الغاز غاز المنازل خطة إدخال الغاز الطبيعي الغاز الطبيعى
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
مانشستر سيتي - إنجلترا
0
x
03:05
1
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
3
x
16:05
1
باريس سان جيرمان - فرنسا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/21/2018 11:00:03 PM