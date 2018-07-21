عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "أمن الطرق" يحبط محاولة تهريب 40 حزمة قات على طريق (مكة - جدة) السريع

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أحبطت دوريات أمن الطرق على طريق (مكة - جدة) السريع، محاولة تهريب 40 حزمة قات مخبأة في داخل مركبة كانت في طريقها إلى جدة.



وذكر مصدر أمني أن أفراد الأمن في دوريات أمن الطرق اشتبهوا في مركبة من نوع راف فور يقودها مواطن، وعندما طالبوه بالتوقف للتدقيق في مستنداته لاحظوا ارتباكه، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على 40 حزمة قات مخبأة داخل شنطة السيارة.



وأضاف المصدر، أنه تم عمل محضر له بالواقعة، وأحيل مع المضبوطات إلى مكافحة المخدرات بمحافظة جدة، لإكمال باقي الإجراءات النظامية.

