أرملة الشهيد محمد سعد: "كان نفسي يكون موجود لجني ثمار ما زرعه"
السبت 21/يوليه/2018 - 09:11 م
هدى عبدالرازق
قالت غادة السيد، أرملة الشهيد العميد محمد سعد عياد، إنها شعرت بفخر وفرح بتخرج نجلها اليوم من كلية الشرطة، مضيفة أنها كانت تتمنى أن يكون زوجها موجود الآن لجنى ثمار ما زرعوه.
وأشار "السيد"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن زوجها استشهد قبل أن يلتحق ابنهم بكلية الشرطة، موضحة أن نجلها كان يحلم منذ صغره أن يلتحق بكلية الشرطة أسوة بوالده.
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