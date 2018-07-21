أرملة الشهيد محمد سعد: "كان نفسي يكون موجود لجني ثمار ما زرعه"

قالت غادة السيد، أرملة الشهيد العميد محمد سعد عياد، إنها شعرت بفخر وفرح بتخرج نجلها اليوم من كلية الشرطة، مضيفة أنها كانت تتمنى أن يكون زوجها موجود الآن لجنى ثمار ما زرعوه.



