عاجل.. أخبار السعودية اليوم | لأول مرة بجازان.. فريق طبي مختص يعالج الأورام النسائية الخبيثة

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نجح الفريق الطبي ضمن برنامج الطبيب الزائر بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، المكون من د. خالد عكور استشاري وأستاذ مساعد ورئيس طب وجراحة الأورام النسائية بكلية الطب بجامعة الملك سعود، ود. هاني الحلال استشاري طب وجراحة الأورام النسائية بمستشفى الملك فهد للتخصصي بالدمام، بالتعاون مع مركز الأورام بمستشفى الأمير محمد بن ناصر على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، في إجراء عدد من عمليات الأورام النسائية، سواء لحالات تم تشخيصها سابقًا بأورام خبيثة في المبيض أو الرحم، وبدأت العلاج الكيماوي، أو لحالات بانتظار الجراحة لتحديد ما إذا كان هناك حاجة للعلاج الكيماوي أو الإشعاعي.



كما قام الفريق بتقييم حالات عدة، ووضع الخطط العلاجية المناسبة لها، وقد أبدى الفريق الطبي سعادته بإجراء مثل هذه العمليات بالمنطقة، ما يجنب المرضى عناء السفر للمستشفيات ومراكز الأورام المتخصصة بمناطق مثل الرياض وجدة والدمام.



وعقد الفريق كذلك محاضرات عدة لأطباء القسم لإطلاعهم على الجديد في عالم الأورام النسائية، وطرق تشخيصها وعلاجها.



وذكر الفريق أن العلاج الكيماوي، متوافر لدى مركز الأورام بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بشكل لا يقل جودة عما يتلقاه المرضى في المراكز الأخرى، كما أن المركز به حاليًا أطباء أورام مؤهلون، وعلى مستوى عالٍ جدًّا من الكفاءة والتدريب، يضعهم ضمن نخبة أطباء الأورام بالسعودية.

