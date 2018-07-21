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نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لإتحاد الكرة بشأن مدرب منتخب مصر الجديد

السبت 21/يوليه/2018 - 09:00 م
نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لإتحاد الكرة بشأن مدرب منتخب مصر الجديد
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علاء خليف
 

وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة للإتحاد المصري لكرة القدم بشأن اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني .


وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لو هترسي على مدير فني أجنبي سد خانة.. يبقى نوفر العملة الصعبة أحسن. ولو فيه انقسام في الرأي داخل اتحاد الكرة بين الأجنبي والوطني.. يبقى برضه نوفر العملة الصعبة أحسن، الخلاصة.. أجنبي لو فعلا سيصنع الفارق".


ويدرس إتحاد الكرة عدد من السير الذاتية لبعض المدربين لإختيار أحدهما لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة أبرزهم، البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب الجزائر السابق ، والبلجيكي هوجو بروس، والبرتغالي كارلوس كيروش.


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