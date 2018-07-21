مبادرة "السيسي" × أرقام.. 10 معلومات عن قوائم انتظار الحالات الحرجة في المستشفيات

في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، خلال فترة زمنية 6 أشهر و مجاناً، مع مراعاة الحالات الحرجة، استقبلت المستشفيات، الدفعة الأولى من مرضى العمليات الحرجة.





وترصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مبادرة "السيسي" لإنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.





1.بدأت وزارة الصحة في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج قوائم انتظار العمليات الحرجة على نفقة الدولة، بإطلاق الموقع الإلكتروني https://we.smcegy.com، والخط الساخن رقم ١٥٣٠٠ لتسجيل بيانات مرضى قوائم انتظار العمليات الحرجة.





2.سيتم الانتهاء من قوائم انتظار العمليات الحرجة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس خلال 6 أشهر من بدء المبادرة، حسبما قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.





3.كافة مستشفيات الدولة تكاتفت من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس سواء في مستشفيات وزارة الصحة أو مستشفيات القوات المسلحة والشرطة.





4.الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع بشكل جيد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات الحرجة.





5.مستشفى وادي النيل، يقدم كل أوجه الدعم لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة.





6. وزارة الصحة والسكان، أعلنت بدأ عمل غرفة العمليات المركزية المنوطة بادارة مشروع انهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.





7. "زايد" كلفت الغرفة بالانعقاد الدائم لحين الانتهاء من القوائم الحالية وفقاً للتكليفات الرئاسية.





8. اختصاصات الغرفة، متابعة جميع المستشفيات المنضمة للمنظومة بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية وصولاً للطاقة التشغيلية القصوى، بالإضافة إلى التدخل السريع لتذليل كل المعوقات والحل الفوري لجميع المشكلات التي قد تواجه سير العمل بالمنظومة بما فيها توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.





9. الغرفة تعمل على تجميع بيانات المرضى من جميع محافظات الجمهورية إضافة إلى رصد وتسجيل مرضى قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة للبدء فوراً في توزيع وتوجيه تلك الحالات الى المستشفيات طبقاً للطاقة التشغيلية القصوى لكل مستشفى في كل تخصص من التخصصات الحرجة.





10. سيتم التواصل مع الحالات المسجلة يوميا لإخطارهم بالجهة التي ستقوم بالتدخل الجراحى وميعاد الدخول.



